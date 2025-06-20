20 Haziran
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20 Haziran
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Los Angeles FC-Esperance
01:00
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04:00
20 Haziran
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20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
1-074'
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
3-178'
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-180'
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-178'

Aras Kargo, Yunan voleybolcu Martha Anthouli'yi transfer etti

İzmir temsilcisi Aras Kargo, Martha Anthouli'yi açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 23:16
Haber: AA
Aras Kargo, Yunan voleybolcu Martha Anthouli'yi transfer etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Yunan oyuncu Martha Anthouli'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2004 Selanik doğumlu Martha Anthouli, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Genç pasör çaprazı, Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri formalarını giydi. Ailemize hoş geldin, Martha." ifadelerine yer verildi.


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