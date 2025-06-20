Aras Kargo, Yunan voleybolcu Martha Anthouli'yi transfer etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Yunan oyuncu Martha Anthouli'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2004 Selanik doğumlu Martha Anthouli, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Genç pasör çaprazı, Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri formalarını giydi. Ailemize hoş geldin, Martha." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2004 Selanik doğumlu Martha Anthouli, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Genç pasör çaprazı, Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri formalarını giydi. Ailemize hoş geldin, Martha." ifadelerine yer verildi.
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