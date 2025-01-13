Aras Kargo'nun konuğu VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak üst üste 4'üncü yenilgisini alan Aras Kargo salı günü evinde müzesinde 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunan dev rakibi VakıfBank'la karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.
TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçın biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Ligde 15 maçta 2 galibiyet alan 12'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 13 galibiyeti bulunan 3'üncü basamaktaki rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.
TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçın biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Ligde 15 maçta 2 galibiyet alan 12'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 13 galibiyeti bulunan 3'üncü basamaktaki rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.