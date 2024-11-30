Aras Kargo, ligde İzmir'deki ilk galibiyetini aldı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dün konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yenerek kendi evinde ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aras Kargo, ligde İzmir'deki ilk galibiyetini aldı
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30 Kasım 2024 16:54
Son güncelleme 30 Kasım 2024 17:00
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, dün konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yenerek kendi evinde ilk galibiyetine ulaştı.

Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, yaptığı açıklamada, kendi sahalarında ilk galibiyetlerini aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Takım üzerinde ciddi bir stres vardı. Ancak oyuncularımızın kalitesine ve yeteneklerine her zaman inandık. Daha önce de galibiyet alabilecek durumdaydık fakat kısmet bugüneymiş. İzmir'e 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde ilk galibiyeti kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ligde 11. maçını geride bırakan Aras Kargo, deplasmandaki Sarıyer Belediyespor maçının ardından ikinci galibiyetini Nilüfer Belediyespor Eker karşısında aldı. Ligde 9 puanla 11. sırada bulunan Arkas Kargo, 7 Aralık Cumartesi günü Keçiörengücü Belediyesi Sigorta Shop'a konuk olacak.

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