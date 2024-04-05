Aras Kargo'da Simay tamam

Aras Kargo Spor Kulübü, dış transferde üçüncü anlaşmayı Simay Kurt'la yaptı

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aras Kargo'da Simay tamam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2024 14:12
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, dış transferde üçüncü anlaşmayı Simay Kurt'la yaptı.

İzmir temsilcisi son 2 sezonda Sarıyer Belediyespor'da forma giyen libero Simay Kurt ile el sıkıştı. Daha önce Beylikdüzü ve PTT kulüplerinde görev yapan 24 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda Aras Kargo için ter dökecek.

İzmir ekibi Sultanlar Ligi'ne yükseldikten sonra ABD'li smaçör Annie Mitchem ve Sarıyer ekibinden pasör Mısra Aşçı ile de anlaşma sağlamıştı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery