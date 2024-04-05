Aras Kargo'da Simay tamam

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, dış transferde üçüncü anlaşmayı Simay Kurt'la yaptı.



İzmir temsilcisi son 2 sezonda Sarıyer Belediyespor'da forma giyen libero Simay Kurt ile el sıkıştı. Daha önce Beylikdüzü ve PTT kulüplerinde görev yapan 24 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda Aras Kargo için ter dökecek.



İzmir ekibi Sultanlar Ligi'ne yükseldikten sonra ABD'li smaçör Annie Mitchem ve Sarıyer ekibinden pasör Mısra Aşçı ile de anlaşma sağlamıştı.









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