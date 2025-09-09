09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Appindangoye, yeniden Sivasspor'da!

Sivasspor, Aaron Appindangoye'yi yeniden renklerine bağladı.

calendar 09 Eylül 2025 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Appindangoye, yeniden Sivasspor'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, daha önce kırmızı-beyazlı formayı giyen eski oyuncularından Aaron Appindangoye ile yeniden anlaştı.

Kulübün açıklamasında, 2019-2024 yılları arasında 5 sezon Sivasspor formasını giyen Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin transfer edildiği belirtilerek "İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek." denildi.

Futbolcunun perşembe günü Sivas'a gelerek kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aaron Appindangoye'ye Özbelsan Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.