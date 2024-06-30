Appindangoye'nin yeni adresi Kocaelispor

1. Lig ekibi Kocaelispor, Sivasspor'dan tecrübeli stoper Aaron Appindangoye'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Appindangoye'nin yeni adresi Kocaelispor
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30 Haziran 2024 17:45
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Appindangoye'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Aaron Appindangoye arasında ön protokol imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere şehrimize gelecektir. Hoş geldin Appindangoye." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 32 maçta takımına 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

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