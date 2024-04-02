New York Knicks'in forveti OG Anunoby'nin parkelere takım arkadaşı Julius Randle'dan daha erken dönebileceği iddia edildi.



Hem Anunoby hem de Randle'ın durumlarının hâlâ belirsizliğini koruması, Knicks'in yakın geleceğe yönelik hazırlanma sürecinde birçok sorunu beraberinde getirdi.



The Athletic'ten Shams Charania, Anunoby'nin parkelere dönmeye Randle'dan çok daha yakın olduğunu belirtti. Anunoby'nin dirseğindeki şişliğin inmesi beklenirken, Randle için durumun çok daha belirsiz olduğu biliniyo:



"Knicks bu süreçte sadece bekleyip görecek. Öyle görünüyor ki OG Anunoby'nin dönüşü bu noktada Julius Randle'dan daha muhtemel."



Anunoby, sağ dirseğindeki gevşek kemik parçası nedeniyle ağrı yaşadıktan sonra 27 Ocak'ta kadro dışı kalmış ve bir aydan fazla bir süre forma giyememişti. 12 Mart'ta geri dönen Knicks forveti, bundan sonra yalnızca iki maç daha oynamış ve ardından omzundaki ağrının nüksetmesi nedeniyle tekrar kenara alınmıştı. O zamandan beri geri dönmeyen Anunoby, Charania'ya göre yakın zamanda kadroya katılabilecek.



Geri dönüşü henüz belirlenemeyen Randle ise 27 Ocak'ta omzunun çıkması nedeniyle kadro dışı kalmıştı.





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