Antonio Conte geri döndü!

Tottenham, Antonio Conte ile menajerlik görevi için anlaştığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada Antonio Conte'nin 1.5 + 1 yıllığına göreve getirildiği belirtildi.



Antonio Conte, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlüğe geri döndüğüm için çok mutluyum. Büyük zaferlere ulaşma hırsına sahip bir Premier Lig kulübüyle geri dönüş yaptığım için daha da mutluyum. Tottenham, en son teknolojiye sahip tesislere ve dünyanın en iyilerinden biri olan stadyuma sahip. Takıma ve taraftarlara sahip olduğum tutkuyu aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.



"BÜYÜK BİR İNANÇLA KABUL ETTİM"



Tottenham'ın daha önce de teklif yaptığını itiraf eden Conte, "Geçen yaz imzalayamadık. Çünkü, Inter'de olan görevim yeni sona ermişti. Duygusal olarak çok yoğundum. Bu yüzden antrenörlüğe geri dönmek için kendimi uygun hissetmedim. Ancak, Daniel Levy'nin bu görevi bana emanet etmek için gösterdiği bulaşıcı coşkusu ve kararlılığı çoktan beni etkilemişti. Şimdi yeniden böyle bir fırsatım olduğuna göre, bunu büyük bir inançla kabul etmeyi seçtim." dedi.



"KARİYERİ ANTONIO'YU ANLATIYOR"



Antonio Conte ile Juventus'ta da birlikte çalışan Tottenham Futbol Direktörü Fabio Paratici, "Antonio'yu Tottenham'a kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kariyeri, tecrübeleri ve kupaları kendisini anlatıyor. Antonio'nun kalitesini birinci elden bilen biriyim. Burada çok yetenekli futbolculara liderlik edecek." açıklamasını yaptı.





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