Antoine Griezmann'dan sürpriz karar

Antoine Griezmann'ın devre arasında Los Angeles FC'ye gidebileceği öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Antoine Griezmann'dan sürpriz karar
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17 Kasım 2024 19:06
Son olarak Fransa Milli Takımı kariyerini noktalayan ve Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; yıldız golcü, sezon sonunu dahi beklemeden devre arası transfer döneminde Atletico Madrid'e veda edebilir.

İŞTE YENİ ADRESİ

33 yaşındaki yıldız golcünün bir sonraki durağı olarak Major League Soccer ekiplerinden Los Angeles FC gösterildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Antoine Griezmann, 4 gol ve 6 asistlik performans göstermeyi başardı.

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