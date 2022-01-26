Anthony Martial resmen Sevilla'da!

Sevilla'nın, Manchester United'tan Anthony Martial'in kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Anthony Martial resmen Sevilla'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 00:37
Sevilla, ara transfer dönemine damga vuracak bir hamle yaptı.

La Liga ekibi, Manchester United'dan Anthony Martial'in sezon sonuna kadar resmen kiralandığını açıkladı.

İspanyol kulübünün bu transfer için herhangi bir transfer ücreti ödemeyeceği, oyuncuya ise yaklaşık 6 milyon euro verileceği belirtildi.

Fransız oyuncu bu sezon Manchester United ile çıktığı 11 maçta, 1 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.