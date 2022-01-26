Anthony Martial resmen Sevilla'da!

Sevilla, ara transfer dönemine damga vuracak bir hamle yaptı.



La Liga ekibi, Manchester United'dan Anthony Martial'in sezon sonuna kadar resmen kiralandığını açıkladı.



İspanyol kulübünün bu transfer için herhangi bir transfer ücreti ödemeyeceği, oyuncuya ise yaklaşık 6 milyon euro verileceği belirtildi.



Fransız oyuncu bu sezon Manchester United ile çıktığı 11 maçta, 1 gol attı.





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