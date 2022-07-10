Antalyaspor ve Başakşehir'den sessiz prova

Antalyaspor ve Başakşehir, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor ve Başakşehir'den sessiz prova
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10 Temmuz 2022 21:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto MAKÜ Stadyumu'ndaki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de izledi.

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