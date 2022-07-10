Antalyaspor ve Başakşehir'den sessiz prova

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto MAKÜ Stadyumu'ndaki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de izledi.
Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto MAKÜ Stadyumu'ndaki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de izledi.
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