Antalyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Antalyaspor Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'un konuğu Fatih Karagümrük
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08 Aralık 2023 14:12
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 20 puanla 9. sırada girdi.

Ligde son 5 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, iç sahadaki son üç mücadelesini ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

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