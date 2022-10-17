Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, galibiyet özlemini 6 haftaya yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, 10 haftası geride kalan ligin en son 3'üncü haftasında galibiyet alırken, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı oldu.



NURİ ŞAHİN, SOLUĞU İSTANBUL'DA ALDI



Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, takıma verdiği izin sonrası soluğu İstanbul'da aldı. Şahin, ligin 11'inci haftasında cuma günü Başakşehir - İstanbulspor maçını tribünden takip etti. Nuri Şahin'in maçta bol bol not tuttuğu görüldü.



GALİBİYET ÖZLEMİ 6 HAFTA



Antalyaspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 7 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip ligin 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra galibiyet yüzü göremedi. Antalyaspor, Gaziantep FK'ya (5-2), Kasımpaşa'ya (2-0), Kayserispor'a (1-0), Adana Demirspor'a (3-0) ve Corendon Alanyaspor'a (3-2) kaybederken; sadece Konyaspor (1-1) ile berabere kaldı. Antalyaspor, son 6 haftada sadece 1 puan toplayabildi.



Antalyaspor, son 6 hafta baz alındığında topladığı 1 puanla ligin en az puan toplayan takımı oldu. Kırmızı-beyazlıları 2 puan toplayan Ümraniyespor ile 5'er puan toplayan Gaziantep FK, Giresunspor ve Sivasspor takip etti.





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