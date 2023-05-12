Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye: 'Haji'yi size satalım'

Fenerbahçe, ocak ayında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı. Yönetim, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright için de girişimlerde bulunmuştu. Ancak Kırmızı-Beyazlılar'ın 10 milyon Euro talep etmesi nedeniyle çabalar sonuçsuz kalmıştı.
ABD'li forvetin sezon sonunda Akdeniz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalyaspor, teklifler almaya başladı. İskoçya'dan Glasgow Rangers'ın 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan pay önerdiği öğrenildi. Ayrıca İtalya'dan da 3 kulübün Wright için benzer tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.
Zirve yarışı istiyor
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Antalyaspor Yönetimi'nin Fenerbahçe'ye, Haji Wright için teklif verebilecekleri mesajını gönderdikleri öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler, Akdeniz ekibinin ocak ayında istediği 10 milyon Euro'yu yaz döneminde de vermeyi düşünmüyor. Ancak 7 milyon Euro'yu taksitli ödeyecek şekilde bir teklif yapılabilir.
25 yaşındaki forvetin şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda kariyerini sürdürmek istediği, bu nedenle Rangers'ın yanı sıra masaya oturması halinde Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı belirtildi.
İyi bir seçenek
Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde hücum hattını takviye etmek istiyor. Sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Enner Valencia'nın durumu belirsiz...
Serdar Dursun ile de yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Joao Pedro'ya gelecek teklifler de değerlendirilecek.
Bu nedenle Wright transferi, Fenerbahçe için önemli bir seçenek. ABD'li forvet bu sezon Antalyaspor'da 25 lig maçında 15 gol atarken 3 de asist yaptı.
ABD'li forvetin sezon sonunda Akdeniz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalyaspor, teklifler almaya başladı. İskoçya'dan Glasgow Rangers'ın 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan pay önerdiği öğrenildi. Ayrıca İtalya'dan da 3 kulübün Wright için benzer tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.
Zirve yarışı istiyor
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Antalyaspor Yönetimi'nin Fenerbahçe'ye, Haji Wright için teklif verebilecekleri mesajını gönderdikleri öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler, Akdeniz ekibinin ocak ayında istediği 10 milyon Euro'yu yaz döneminde de vermeyi düşünmüyor. Ancak 7 milyon Euro'yu taksitli ödeyecek şekilde bir teklif yapılabilir.
25 yaşındaki forvetin şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda kariyerini sürdürmek istediği, bu nedenle Rangers'ın yanı sıra masaya oturması halinde Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı belirtildi.
İyi bir seçenek
Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde hücum hattını takviye etmek istiyor. Sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Enner Valencia'nın durumu belirsiz...
Serdar Dursun ile de yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Joao Pedro'ya gelecek teklifler de değerlendirilecek.
Bu nedenle Wright transferi, Fenerbahçe için önemli bir seçenek. ABD'li forvet bu sezon Antalyaspor'da 25 lig maçında 15 gol atarken 3 de asist yaptı.
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