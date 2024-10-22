Antalyaspor, Alex ile yollarını ayırabilir!

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Alex ile yollarını ayırabilir!
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22 Ekim 2024 23:05
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırabilir.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Akdeniz ekibinde birçok yönetici, Alex ile yolların ayrılması konusunda görüş bildirdi.

Antalyaspor, Alex de Souza ile sezon başında sözleşme imzalamıştı.

Brezilyalı teknik direktör yönetiminde ligde 9 maça çıkan Antalyaspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 8 puan topladı. Antalyaspor, ligde 15. sırada yer alıyor.

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