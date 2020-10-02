Annesi Türk olan Brewster, rekor bedelle transfer yaptı

ANNESİ KIBRIS TÜRKÜ

U17 DÜNYA KUPASI'NDAKİ BAZI GOL KRALLARI

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ekiplerindenLiverpool'dan annesi Türk olan 20 yaşındaki golcü'ı kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı.Sheffield United, İngiltere alt yaş kategorilerinde yıldızlaşan genç oyuncu için 26 milyon euroluk kulüp rekoru olan bedeli ödedi. Sheffield United, 20 yaşındaki İngiliz santrfor ile de 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbolcunun Sheffield United'dan başka bir kulübe geçmesi halinde Liverpool, bu transferden yüzde 15 pay alacak. Liverpool, gelecek 3 sezon içinde sözleşmede belirtilen bonservis bedelini ödemesi halinde Brewster'i kadrosuna yeniden katabilecek.Liverpool'da 4 kez A takımda görev yapan Brewster, kiralık oynadığı Swansea City'de 22 maça çıktı ve 11 gol attı.1 Nisan 2000 yılında Londra'da doğan Rhian Brewster'ın annesi bir Kıbrıs Türkü, adı Hülya Hasan Brewster. Kuaför olan annesi, Rhian'ın futbolcu olması için kuaför dükkanının bir kısmını sattı.Öte yandan genç oyuncu tam bir Suarez hayranı, "" dedi.Brewster, 2017'de Hindistan'daki U17 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İngiltere'nin 7 golle en golcü ismi oldu ve adını duyurdu.2001 Florent Sinama Pongolle (Fransa)2003 Cesc Fabregas (İspanya)2005 Carlos Vela (Meksika)2007 Macauley Chrisantus (Nijerya)2011 Souleymane Coulibaly (Fildişi Sahili)2013 Valmir Berisha (İsveç)2015 Victor Osimhen (Nijerya)