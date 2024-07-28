Anlaşma tamam: Beşiktaş'tan ayrılıyor

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Tayfur Bingöl transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anlaşma tamam: Beşiktaş'tan ayrılıyor
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28 Temmuz 2024 19:10
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Tayfur Bingöl transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladı.

Habere göre; Arta Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi ile Tayfur Bingöl arasında sözleşme detaylarının konuşulduğu belirtildi.

Son detayların ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.

SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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