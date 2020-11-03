Ankaragücü'ne şok! Türkiye Kupası'na veda...

Ankaragücü, Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Ankaragücü'ne şok! Türkiye Kupası'na veda...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2020 22:29
2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Süper Lig ekibi Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1'lik skorla eledi.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mervan Yiğit  ve 90+5. dakikada Erdinç Karakaş attı. Ankaragücü'nün tek golünü ise 74. dakikada Jonathan Bolingi kaydetti.

Türkiye Kupası'nda 3. Tur toplu sonuçları

Balıkesirspor 2-2 Erokspor (Pen. 5-6)
Tuzlaspor 2-1 Bayburt İl Özel İdare
Altay 0-2 1922 Konyaspor
Adanaspor 2-1 68 Aksaray
BB Erzurumspor 6-2 Karaköprü Bld.
Ankaragücü 1-2 Kocaelispor



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için