Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanan Ankaragücü Mamak Belediyespor-OGM Ormanspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili iki kulüp de açıklamalarda bulundu.



ANKARAGÜCÜ'NDEN KINAMA GELDİ



MKE Ankaragücü Kulübü, 71-70 kazandıkları maçın sonunda yaşanan olayları kınadığı açıklamasında "OGM Ormanspor maçı ardından taraftarlarımıza yapılan sportmenlik dışı eylemleri şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu olayların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.



ORMANSPOR'UN AÇIKLAMASI



OGM Ormanspor Kulübünün açıklamasında ise maç sonu istenmeyen tatsız olayların yaşandığını vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Rakip takım taraftarı tribünden, sporcularımıza ve teknik ekibimize pet şişe atılmış ve sahaya girilerek bir oyuncumuzun yüzüne tükürülmüştür. Yaşanan olaylar karşısında sağduyumuzu koruyup olayların büyümesini engellemiş bulunmaktayız. Bu sağduyumuzun yer aldığı görüntüler Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcisinde mevcuttur. Yaşanan bu olayların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ