IDRISSA GUEYE HAMLESİ

LGBT'YE DESTEK OLMADI, MAÇA ÇIKMADI

"GEREKİRSE CEZALANDIRILMALI"

1. Lig'de hedefe ulaşan ve bir sezon aradan sonra Süper Lig 'e geri dönen Ankaragücü'nde transfer hareketliliği başladı. Şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca'nın ses getirecek hamlelerin hazırlığında olduğu belirtildi.Başkent ekibi, PSG'de forma giyen dünyaca ünlü yıldıziçin düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in Fransız deviyle sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak adına menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı bildirildi.Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.Öte yandan Idrissa Gueye, kısa bir süre önce Fransa'da gündem oldu. Idrissa Gueye, dini hassasiyetleri nedeniyle gökkuşağı renklerinin yer aldığı formayı giymek istemeyince Fransa'da büyük tepkiyle karşılandı.17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü'ne dikkat çekmek için Fransa'da birçok takım formalarına gökkuşağı detayı eklerken, PSG ve Montpellier arasında oynanan maçta iki takım da bu duruma ayak uydurdu.Ancak bir dönem Everton ve Aston Villa forması giyen PSG'li Gueye'nin maçta forma giymemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Gueye'nin sakatlığı bulunmadığını ancak kişisel sebepler nedeniyle forma giymediğini açıkladı.Fransız basını, Gueye'nin gökkuşağı renklerinden oluşan forma giymek istemediği için maçta oynamadığını yazdı. Ayrıca, Gueye'nin geçen yıl da aynı tarihteki anma maçında başka bir bahane üreterek oynamadığı ortaya çıktı.PSG formalarında yer alan numaralar gökkuşağı renklerine boyandı.Sporda homofobiyle mücadele eden bir Fransız derneği (Rouge Direkct) Ligue 1 ve PSG yönetiminin Gueye'nin maça çıkmak istememesinin nedenini araştırmasını istedi. Rouge Direct'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Homofobi bir fikir değil, suçtur. LFP ve PSG, Gueye'den kendisini çok hızlı bir şekilde açıklamasını istemeli. Gerekirse cezalandırılmalı" ifadeleri yer aldı.32 yaşındaki Gueye, dindar bir Müslüman ve sosyal medya platformlarında inancıyla ilgili düzenli olarak mesajlar paylaşıyor.