16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

calendar 16 Ekim 2025 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Başkent ekibinin kongresi çoğunluk aranmaksızın 23 Ekim'de yapılacak.

MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

Ertelemenin ardından başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü'nden olağanüstü genel kurul hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar gereği, bugün gerçekleşecek olan 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelenmiştir. 2'nci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 23.10.2025 Perşembe günü saat 14.00'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi - Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.