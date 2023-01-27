Ankaragücü'nde Kedziora transferi iptal!

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın transferini kulübü Dinamo Kiev'le anlaşamadığı için tamamlayamadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci transfer dönemi kadro planlamamız kapsamında, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın kulübümüze transferine dair Dinamo Kiev Kulübü ile görüşmelere başlanmış, kulüpler arasında oluşan pürüzler giderilemediğinden anlaşma sağlanamamıştır." denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci transfer dönemi kadro planlamamız kapsamında, Polonyalı futbolcu Tomasz Kedziora'nın kulübümüze transferine dair Dinamo Kiev Kulübü ile görüşmelere başlanmış, kulüpler arasında oluşan pürüzler giderilemediğinden anlaşma sağlanamamıştır." denildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ