Ankaragücü'nde hedef kötü seriyi bitirmek

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan MKE Ankaragücü, 10 Mart Pazar (yarın) deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan ve Süper Lig'de son 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligdeki son galibiyetini 24 Ocak'ta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 2-0'lık sonuçla almıştı. MKE Ankaragücü, ligde 29. haftaya 30 puanla 15. sırada girdi.



1 EKSİK VAR



MKE Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı olan ve aynı zamanda sakatlığı da bulunan kaleci Ertaç Özbir, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'e kaybeden Yılport Samsunspor ise 33 puanla 12. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.



3.5 AYDIR KAZANAMIYORLAR



Emre Belözoğlu'nun takımı, 3,5 aydır deplasmanda galip gelemiyor.



Ligdeki son dış saha galibiyetini 25 Kasım'da Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan MKE Ankaragücü, daha sonra oynadığı 6 deplasman maçında 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.









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