Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gidiyor

Ankaragücü, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde tribünlere yönelik hareketi sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunulacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gidiyor
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29 Şubat 2024 12:31
Son güncelleme 29 Şubat 2024 13:15
Ankaragücü, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde tribünlere yönelik hareketi sebebiyle TFF'ye başvuruda bulunulacağını açıkladı.

İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama;

"27.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konu hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulunan Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Hem yayıncı kuruluşa hem de sosyal medyada yansıyan görüntüler vardı. Mert Hakan Yandaş'ın taraftarımıza yaptığı saygısızlık söz konusudur. Biz de Mert Hakan Yandaş hakkında TFF'ye başvuruda bulunduk.'' ifadelerini kullandı.
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