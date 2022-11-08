Ankaragücü kupada gol olup yağdı!

Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta MKE Ankaragücü, sahasında Amedspor ile karşılaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 6-2 kazanarak kupada bir üst tura çıktı.



Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 7 ve 45+2. dakikalarda Jese, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28 ve 74. dakikalarda Ghayas Zahid ve 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis kaydetti. Amedspor'un golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu (K.K.), 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.



Kupada 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.





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