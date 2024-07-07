Ankaragücü, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirilen teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
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07 Temmuz 2024 13:38
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 13:44
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirilen teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirilmesi bekleniyor.
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