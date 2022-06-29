Ankaragücü, bir dönem PSG'de oynayan Jese Rodriguez'in transferini açıkladı. https://t.co/xJqJ3hFEZc



— Sporx (@sporx) June 28, 2022

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Jese Rodriguez transferini açıkladı.Real Madrid altyapısından yetişen ve bir dönem PSG'de de oynayan Jese Rodriguez transferini Ankaragücü sosyal medyadan çekilen özel videoyla duyurdu.29 yaşındaki forvet oyuncusu Jese Rodriguez, Real Madrid altyapısında başladığı futbola 25 milyon euroluk bonservisiyle PSG'de devam etti. Daha sonra sırasıyla Las Palmas, Stoke City ve Spoerting Lizbon formaları giyen İspanyol oyuncu, son olarak geçen sezon Las Palmas ile İspanya 2. Ligi'nde oynadı.Jese Rodriguez geçen sezon Las Palmas formasıyla çıktığı 40 maçta 10 gol 6 asist üretmişti.İşte o açıklama: