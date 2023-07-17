Ankaragücü Diack'ı Nantes'a gönderdi

Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Lamine Diack, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandı.



L'Equipe'in haberine göre Lamine Diack'ı yeni sezon öncesi kadrosuna katan Nantes'ın Ankaragücü'ne 500 bin euro ödeme yapacağı ifade edildi. Anlaşma doğrultusunda Nantes'ın satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracağı ve bu bedelin de 2 milyon euro olduğu ifade edildi.



Geçen yıl Fenerbahçe'den 500 bin euro bedelle transfer edilen 22 yaşındaki ön libero Lamine Diack, Ankaragücü formasıyla toplamda 32 maça çıkarak 3 gollük katkı sağlamıştı.



