Spor Toto Süper Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Şahverdi Çetin arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Şahverdi Çetin'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.



Başkent ekibine 2020 yılında transfer olan Şahverdi Çetin, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 dakika süre alabilmişti.



HOLLANDA'YA TRANSFER OLDU



Ankaragücü ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdiren Şahverdi Çetin, Hollanda'ya transfer oldu.



22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2'nci Lig ekibi FC Dordrecht ile 1.5+1 yıllık anlaşmaya vardı. Hollanda ekibine imza atan Şahverdi, "Burada, Dordrecht'te olduğum için çok mutluyum. Kulüp için çok çalışmak ve takımın sezonu iyi bitirmesine yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.





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