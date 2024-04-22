Ankaragücü, Beşiktaş maçına hazır

Ankaragücü, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, Beşiktaş maçına hazır
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22 Nisan 2024 20:45
Son güncelleme 22 Nisan 2024 20:46
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde salı günü Beşiktaş ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra pas çalışması yaptı.

Başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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