MKE Ankaragücü, CSkA Moskova'dan Hırvat orta saha oyuncus Kristijan Bistrovic için kiralama teklifi yaptı.
Ukrayna'dan MetaRatings'in haberine göre; Hırvat orta saha oyuncusu, Türkiye yerine Almanya Bundesliga'da oynamak istemesine rağmen kulübü CSKA Moskova, MKE Ankaragücü ile anlaşma noktasına geldi. Bistrovic'in sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı bilgisi verildi.
CSKA Moskova'nın MKE Ankaragücü ile transfer konusunda sözleştiği ve bu nedenle Bundesliga'da orta sıralarda yer alan iki takımdan gelen kiralama tekliflerini de geri çevirdiği vurgulandı.
2018 yazında Slaven Belupo'dan CSKA Moskova'ya 500 bin euro'ya transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 4 maçta 39 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
Ukrayna'dan MetaRatings'in haberine göre; Hırvat orta saha oyuncusu, Türkiye yerine Almanya Bundesliga'da oynamak istemesine rağmen kulübü CSKA Moskova, MKE Ankaragücü ile anlaşma noktasına geldi. Bistrovic'in sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunacağı bilgisi verildi.
CSKA Moskova'nın MKE Ankaragücü ile transfer konusunda sözleştiği ve bu nedenle Bundesliga'da orta sıralarda yer alan iki takımdan gelen kiralama tekliflerini de geri çevirdiği vurgulandı.
2018 yazında Slaven Belupo'dan CSKA Moskova'ya 500 bin euro'ya transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 4 maçta 39 dakika süre aldı ve 1 gol attı.