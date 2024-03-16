Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 67. dakikada Ali Sowe attı. Başakşehir'in tek golü 80. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.Ankaragücü'nde ikinci golü atan Ali Sowe'ye asisti yapan isim kaleci Bahadır Güngördü oldu. Bahadır, Nisan 2010'dan (Serkan Kırıntılı) bu yana Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte ligde 7 hafta sonra kazandı. Başakşehir, 3 maç sonra kaybetti.Bu sonucun ardından Ankaragücü, ligde 33 puana yükseldi. Başakşehir ise 42 puanda kaldı.Ankaragücü, milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.1. dakikada soldan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, top az farkla yandan auta gitti.20. dakikada Morutan'ın ceza yayının sağ çaprazında çektiği şutta kaleci Muhammed Şengezer üzerine gelen topu yumrukladı. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.37. dakikada Bassogog'un ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.45+1. dakikada Piatek'in pasında ceza yayının önünde topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.55. dakikada Opoku'nun Sowe'u ceza sahasında düşürmesiyle hakem penaltı kararı verdi.57. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı penaltı vuruşunda, top sol direk dibinden ağlara gitti: 1-066. dakikada Lucas Lima'nın ceza sahasına ortasında Aleksic'in gelişine şutunda, kaleci Bahadır meşin yuvarlağı soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma taca gönderdi.67. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşarak çalımlarla ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-076. dakikada sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Cephas'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda, kaleci Muhammed topu ayaklarıyla kurtardı.80. dakikada RAMS Başakşehir farkı 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasının solunda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı ortada, meşin yuvarlak Figueiredo'nun ayağına çarparak ağlara gitti: 2-190+4. dakikada Pelkas'ın ortasında ceza sahasının hemen önünde Emirhan İlkhan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.MKE Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.EryamanCihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenBahadır Han Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Bassogog (Dk. 88 Arda Ünyay), Tolga Ciğerci (Dk. 88 Macheda) , Pedrinho, Chatzigiovanis (Dk. 71 Cephas), Morutan (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), SoweMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lucas Lima (Dk. 84 Dubois), Onur Ergün (D.k 68 Pelkas), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 75 Serdar Gürler), Aleksic (Dk. 75 Emirhan İlkhan), Davidson (Dk. 68 Figueiredo), PiatekDk. 57 Tolga Ciğerci (Penaltıdan), Dk. 67 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Figueiredo (RAMS Başakşehir)Dk. 26 Hamza Güreler, Dk. 63 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)