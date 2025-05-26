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Ankara Keçörengücü'nde Sedat Ağçay kararı

Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yola devam etme kararı aldı. Ağçay, 2024-2025 sezonun bitimine 7 hafta kala göreve gelmişti

calendar 26 Mayıs 2025 11:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankara Keçörengücü'nde Sedat Ağçay kararı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, gelecek sezon teknik direktör Sedat Ağçay ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile yolumuza devam ediyoruz. Sedat hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sedat Ağçay, başkent ekibini 2024-2025 sezonunun son 7 haftasında çalıştırmıştı. Ağçay yönetiminde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Ankara Keçiörengücü, sezonu 51 puanla 14. sırada tamamlamıştı.


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