Ankara Keçiörengücü'nün konuğu Ümraniyespor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor ile karşılaşacak

Haber; AA
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Ankara Keçiörengücü'nün konuğu Ümraniyespor
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18 Şubat 2021 14:52
 TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 22. hafta açılış maçında cuma günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak. 

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hakan Ceylan düdük çalacak.

Ligde geride kalan hafta Altay'ı deplasmanda 4-0 mağlup edip, averajla 5. sıraya yüksen eflatun-beyazlı ekip, Ümraniyespor'u da yenip çıkışını sürdürmeye ve play-off sıralamasında yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

Başkent ekibi, bu sezon oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alıp, 37 puan topladı. 

 



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