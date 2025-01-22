Ankara Keçiörengücü, Francis Ezeh'i transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu Okwuchukwu Francis Ezeh'i transfer etti.

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Ankara Keçiörengücü, Francis Ezeh'i transfer etti
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22 Ocak 2025 13:49
Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu Okwuchukwu Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Zeleznicar'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta sahanın sol ve sağ kanadında oynayabilen Ezeh, Türkiye'de daha önce Balıkesirspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor formaları giymişti.

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