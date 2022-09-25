Ankara'da 'Uluslararası Ankara Futbol Turnuvası' düzenlendi

Ankara'daki yabancı misyon ve uluslararası kurum çalışanları, yardım etkinliği kapsamında düzenlenen "Uluslararası Ankara Futbol Turnuvası"nda mücadele etti.



Bu yıl 9'uncusu düzenlenen turnuva, Çınar Spor Tesisleri'nde yapıldı.



Türkiye'de ikamet eden mültecilerden oluşan İGAM çatısı altında kurulan Einstein takımı da turnuvada ter döktü.



Turnuvaya katılan takımların tek günlük mücadelesi sonucunda şampiyon, Kanada Büyükelçiliği takımı oldu.



Turnuvadan elde edilen gelir, İGAM'a bağışlandı.



Turnuvanın ödül töreninde konuşan İGAM Başkanı Metin Çorabatır, turnuvaya katılan takımların oyuncularına, hakemlere, cumartesi günlerini turnuva alanında geçirip mülteciler için katkıda bulunan seyircilere teşekkür etti.



Çorabatır, bu organizasyonun Einstein takımı oyuncuları için de unutulmaz bir gün olduğunu ifade ederek "Bağış yapanlar, bağışlanan her kuruşun ağır koşullar altında yaşayan mülteciler için taşıdığı anlamın büyüklüğünü tahayyül bile edemezler." dedi.





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