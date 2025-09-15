15 Eylül
Anıl Can: "Her geçen hafta daha iyi olacağız"

Alanya 1221 deplasmanında 1 puanla dönen Söke 1970 Sk'da teknik direktör Anıl Can, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Eylül 2025 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Anıl Can: 'Her geçen hafta daha iyi olacağız'
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Alanya 1221 deplasmanından golsüz eşitlikle dönerek 2 haftada ikinci beraberliğini alan Söke 1970 SK'da teknik direktör Anıl Can, gol atmanın dışında futbolun birçok güzelliğini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Anıl Can, "Topa sahip olduk, oyunu rakip yarı sahaya yıktık ve maçı büyük ölçüde domine ettik. 17 şut attık, bir topumuz direkten döndü. Bu yüzden deplasmanda olmamıza rağmen sadece bir puanla dönmek bizi üzdü. İlk haftaya göre nasıl daha iyi bir görüntü verdiysek, genç bir takım olarak bu maçtan da derslerimizi çıkarıp her geçen hafta daha iyi olacağız" açıklamasını yaptı.

Söke 1970 SK, gelecek hafta Eskişehir Anadolu Spor FK ile karşılaşacak.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.