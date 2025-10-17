Ange Postecoglou: 'Hikayenin sonu kupayla biter'

Nuno Espirito Santo'nun ardından Nottingham Forest'ın başına geçen Ange Postecoglou'nun geleceği tartışılıyor.



Espirito Santo sonrası Nottingham'ın başına geçen Postecoglou, İngiliz ekibinde henüz galibiyet alamadı.



Nottingham Forest ile 7 maça çıkan Postecoglou, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.



"HİKAYE KUPAYLA BİTER"



Chelsea maçı öncesi geleceği ile ilgili tartışmalara cevap veren 60 yaşındaki teknik adam, "Bana zaman tanırsanız, hikayenin sonu hep kupayla biter." ifadelerini kullandı.



TOTTENHAM'DA SÖZÜNÜ TUTTU



Tottenham'da çalıştığı dönemde de, "İkinci yılımda hep kupa kazanırım" diyen Postecoglou, bu sözünü yerine getirmiş ve Londra temsilcisi ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.



