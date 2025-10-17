17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Ange Postecoglou: "Hikayenin sonu kupayla biter"

Nottingham Forest'ta geleceği tartışılan teknik direktör Ange Postecoglou, "Bana zaman tanırsanız, hikayenin sonu hep kupayla biter." ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ange Postecoglou: 'Hikayenin sonu kupayla biter'




Nuno Espirito Santo'nun ardından Nottingham Forest'ın başına geçen Ange Postecoglou'nun geleceği tartışılıyor.

Espirito Santo sonrası Nottingham'ın başına geçen Postecoglou, İngiliz ekibinde henüz galibiyet alamadı.

Nottingham Forest ile 7 maça çıkan Postecoglou, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

"HİKAYE KUPAYLA BİTER"

Chelsea maçı öncesi geleceği ile ilgili tartışmalara cevap veren 60 yaşındaki teknik adam, "Bana zaman tanırsanız, hikayenin sonu hep kupayla biter." ifadelerini kullandı.

TOTTENHAM'DA SÖZÜNÜ TUTTU

Tottenham'da çalıştığı dönemde de, "İkinci yılımda hep kupa kazanırım" diyen Postecoglou, bu sözünü yerine getirmiş ve Londra temsilcisi ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
