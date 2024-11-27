Anfield'da Arda Güler zamanı

Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anfield'da Arda Güler zamanı
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27 Kasım 2024 20:55
Son güncelleme 27 Kasım 2024 21:11
Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacak.

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış olacak.

İşte Real Madrid'in Liverpool maçı ilk 11'i;

Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

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