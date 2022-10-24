Andres Iniesta: 'Ballon d'Or umurumda değil'

İspanyol futbolcu Andres Iniesta, Ballon d'Or'u kazanamamasıyla ilgili konuştu.



'Dünyanın sana Ballon d'Or borçlu olduğunu düşünmüyor musun?' sorusuna "Hayır, kesinlikle böyle hissetmiyorum. Bunun için oynuyorum dersem doğru olur." dedi.



Ödülü kazanmayı çok istediğini söyleyen Iniesta, "Elbette Ballon d'Or'u kazanmayı çok isterim ama bu onsuz yaşayamayacağım bir şey değil." ifadelerini kullandı.



Bireysel ödüllere inanmadığını söyleyen İspanyol oyuncu, "Kazandığım halde bireysel ödüllere pek inanmıyorum. Gerçekten umurumda değildi." açıklamasını yaptı.





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