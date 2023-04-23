Andrea Pirlo'dan Galatasaray itirafı!

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Andrea Pirlo'dan Galatasaray itirafı!
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23 Nisan 2023 21:55
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Bugün sahaya karakterimizi koyduk." dedi.

Fazla gol yemelerinin hatırlatılması üzerine Pirlo "Galatasaray'a çok büyük şanslar vermedik. Maçlarımızda bireysel hata, duran top, penaltı... Bizi bir şekilde gol yemeye itiyor. Bunlara sürekli çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Okan Buruk ve Mauro Icardi ile konuşması sorulan Pirlo "Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim. Zaten dışarda da görüşüyoruz. Mauro Icardi ile selamlaştık. İtalya'da oynamış oyuncuları burada gördüğüm için mutlu oluyorum." dedi.

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