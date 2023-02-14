Andre Ayew: 'Türkiye için çok üzgünüm'

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta oynayan Andre Ayew, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirdi.



Gana basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Çok üzgünüm, çok moralim bozuk. Türkiye o kadar güzel bir ülke, o kadar güzel insanlar ki, hissettiklerimi tarif edecek kelimeler yok" dedi.



"ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Vatandaşı Atsu'nun durumuyla ilgili de konuşan Ayew, şunları söyledi: "Kendisine ve ailesine ulaşmaya çalışıyoruz ve iyi olması için dua ediyoruz. Hepimizin (Ganalıların) bu durum hakkında ne hissettiğini tarif edecek kelimeler yok. Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için son birkaç gün benim adıma çok zor oldu. Oyuncular olarak birbirimizle konuşmaya çalışıyoruz, neler olduğunu öğrenmek için aileye ulaşmaya çalışıyoruz çünkü yaşananlar özelinde çok üzgünüz ve onun iyi olması için dua ediyoruz."



ESSIEN: "DUA EDİYORUM"



Gana'nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Michael Essien de yakın arkadaşı olan Atsu için endişe ettiğini söyledi. Atsu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız isim, şu ifadelere yer verdi: "Başta faciada hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halkının acısını paylaşıyorum. Her hayat önemlidir ve umarım Türk hükümeti ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarmak için destek sağlamaya devam eder. Arkadaşım Atsu'nun da hayatta olması için hala dua ediyorum."



Ganalı müzisyen Diana Hamilton da Atsu için gözyaşlarını tutamadı. Diana Hamilton, "Tanrım umudumuz azaldığında, umudumuz kaybolduğunda bile mucizeler yaratırsın. Kimsenin yapamadığını yaparsın" diyerek dua etti.





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