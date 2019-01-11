Anderlecht, Kara Mbodji'yi açıkladı

Transfer döneminde adı zaman zaman Galatasaray ile de anılan stoper Kara Mbodji'nin son durumu resmen belli oldu.
Bir süredir Anderlecht'e geri döneceği konuşulan Kara Mbodji için Belçika temsilcisinden resmi açıklama geldi.
Anderlecht, Nantes ile kiralık sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Senegalli oyuncunun takıma döndüğünü resmen açıkladı. Belçika temsilcisinin kampına katılan savunmacının sezonun kalan kısmını Anderlecht formasıyla geçirmesi bekleniyor.
Kara Mbodji sezonun ilk yarısında Nantes formasıyla Ligue 1'de sadece 6 maçta oynamıştı.
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Bir süredir Anderlecht'e geri döneceği konuşulan Kara Mbodji için Belçika temsilcisinden resmi açıklama geldi.
Anderlecht, Nantes ile kiralık sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Senegalli oyuncunun takıma döndüğünü resmen açıkladı. Belçika temsilcisinin kampına katılan savunmacının sezonun kalan kısmını Anderlecht formasıyla geçirmesi bekleniyor.
Kara Mbodji sezonun ilk yarısında Nantes formasıyla Ligue 1'de sadece 6 maçta oynamıştı.
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