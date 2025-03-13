Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid penaltılarda Atletico Madrid'i saf dışı bıraktı ve çeyrek finalde Arsenal'in rakibi oldu. Teknik direktör Ancelotti maçta yine Arda Güler'e şans vermedi.



ISINMAYA GÖNDERİP ALMADI



Mücadele penaltılara giderken, Arda Güler son dakikalarda ısınmaya gönderildi. Ancak Carlo Ancelotti, fikrini değiştirdi ve Arda'yı tekrar kulübeye oturttu.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ



Arda Güler'in Real Madrid'de bir türlü forma şansı bulamaması tepkilere de neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, "Arda Güler hak ettiği değeri görmüyor", "Ancelotti, Arda'yı bilinçli olarak oynatmıyor", "Milli yıldızımıza yapılan büyük ayıp!" gibi yorumlar yaptı.



PERFORMANSI



Milli futbolcumuz bu sezon tüm kulvarda 1081 dakika oyunda kaldı ve 3 gol 5 asistlik katkıda bulundu.



