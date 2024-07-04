Anadolu Efes, yeni transferini açıkladı

Anadolu Efes, son olarak Stockton Kings forması giyen Stanley Johnson'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anadolu Efes, yeni transferini açıkladı
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04 Temmuz 2024 12:15
Yeni sezon öncesinde Anadolu Efes bir transferi daha açıkladı.

Lacivert-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Stanley Johnson ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık!" ifadeleri yer aldı.

2015 NBA Draftı'nda Detroit Pistons tarafından seçilen Johnson Toronto Raptors, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs formalarını da giydi.

28 yaşındaki basketbolcu son olarak NBA G-League takımlarından Stockton Kings'te forma giydi.

İKİ TRANSFER AÇIKLANMIŞTI

Anadolu Efes, Stanley Johnson'la birlikte yeni sezon öncesindeki 3. transferini yaptı. İstanbul ekibi daha önce Roland Smits ve Vincent Poirier transferlerini açıklamıştı.

 

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