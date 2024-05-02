Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile yola devam

Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic'in önümüzdeki iki sezon başantrenörlük görevine devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile yola devam
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02 Mayıs 2024 13:20
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 13:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic göreve getirilmişti.

Lacivert-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak!" ifadelerine yer verildi.

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