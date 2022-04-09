Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay yok!

Anadolu Efes, ameliyat olan takım kaptanı Doğuş Balbay'ın 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Anadolu Efes'te Doğuş Balbay 4 ay yok!
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09 Nisan 2022 21:56
Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, sakatlığı nedeniyle 4 ay forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Milli Takımlar Doktoru Prof. Dr. Barış Kocaoğlu'nun gerçekleştirdiği artroskopik sağ diz ameliyatı geçiren kaptanımız Doğuş Balbay, 4 ay süreyle parkelerden uzak kalacaktır. Geçmiş olsun kaptan." ifadeleri yer aldı.

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