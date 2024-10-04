Anadolu Efes, sezonu Bologna'da açıyor

Anadolu Efes, THY Euroleague 1. hafta maçında 4 Ekim 2024, Cuma günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.Unipol Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.Avrupa arenasındaki 837. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 836 karşılaşmada 472 galibiyet ve 364 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 589. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 588 karşılaşmada 315 galibiyet ve 273 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,6) elde etti.Anadolu Efes ile Virtus Segafredo Bologna, Avrupa kupalarında bugüne kadar 13 kez karşılaşırken, Efes yedi galibiyet ve altı mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta ekibimiz dört galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan yedi karşılaşmada ise Efes üç galibiyet ve dört mağlubiyet elde etti.Anadolu Efes, 45 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Beş defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi ünvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Efes, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2020-2021 sezonunda ligdeki normal sezonu üçüncü bitiren lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid'e 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'deki ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Barcelona'yı da 86-81 mağlup ederek Avrupa arenasındaki ikinci kupasını kazandı.Lacivert-beyazlı takım, 2021-2022 sezonunda da normal sezonu 6. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek final serisinde EA7 Emporio Armani Milan'ı 3-1 geçerek Dörtlü Final'e çıktı. Dörtlü Final'deki ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, finalde Real Madrid'i 58-57 yenerek Avrupa'daki üçüncü kupasını elde etti.Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek bir kez daha üçüncülüğü elde etti.Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.