Anadolu Efes, sahasında kazandı

THY EuroLegue'in 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup etti.



Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.



Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.



İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.



ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi.



Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Anne Panther (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)



Anadolu Efes: Beaubois 13, Bryant 10, Micic 22, Polonara 2, Pleiss 2, Clyburn 15, M'Baye 7, Zizic 4, Dunston 3



ASVEL: Nando de Colo 12, Obasohan 5, Kahudi 4, Lighty 12, Pons 6, Polite 2, Noua 5, Diot 6, Fall 10, Cartwright 10



1. Periyot: 17-19



Devre: 29-36



3. Periyot: 52-58



