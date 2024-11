Anadolu Efes'in konuğu Monaco

THY EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes ile AS Monaco karşı karşıya geliyor.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:00'de başlayacak ve Bilyoner TV ile S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.



ANADOLU EFES, 4-3 İLE BAŞLADI



THY EuroLeague'in yedinci haftasında Anadolu Efes Almanya'nın Alba Berlin takımını deplasmanda 86-60 mağlup etmiş, AS Monaco ise Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına deplasmanda 63-62 yenilmişti.



Euroleague'de yedinci haftanın ardından Anadolu Efes dört galibiyet ve üç mağlubiyet ile yedinci, AS Monaco ise dört galibiyet ve üç mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alıyor.



AS MONACO İLE 9. RANDEVU



Anadolu Efes ile AS Monaco, Avrupa kupalarında bugüne kadar sekiz kez karşılaşırken, Anadolu Efes dört galibiyet ve dört mağlubiyet aldı.



İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, THY EuroLeague'de iki takım arasında oynanan altı karşılaşmada ise Anadolu Efes üç galibiyet ve üç mağlubiyet aldı.



ANADOLU EFES'İN 845. AVRUPA SINAVI



Avrupa arenasındaki 844. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 843 karşılaşmada 476 galibiyet ve 367 yenilgi (galibiyet yüzdesi: yüzde 56,5) aldı.



2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 596. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 595 karşılaşmada 319 galibiyet ve 276 yenilgi (galibiyet yüzdesi: yüzde 53,6) elde etti.



MIJATOVIC: "40 DAKİKA BOYUNCA KONTROL!"



Anadolu Efes'te baş antrenör Tomislav Mijatovic karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:



"Euroleague'de bu haftaki karşılaşmamız, üst üste birkaç yıldır aynı koçla belirli bir sistemi oturtmuş ve son dönemde Euroleague'in hücumda en etkili takımlarından biri olan AS Monaco'ya karşı olacak. Rakibimiz, çok sayıda bireysel skor gücüne, tehlikeli ve çok kapasiteli oyunculara sahip bir takım. Maçı kazanma hedefimize ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. 40 dakika boyunca hücumda kontrollü olmalıyız ki bu bizim iyi savunma yapmamıza da katkıda bulunacak. Bireysel sorumluluğumuz şimdiye kadarki en üst seviyede olmalı, ribaunt mücadelelerini kazanmalıyız, savunma ile işlerini zorlaştırmalıyız ve bunun gibi tüm mücadeleleri kazanmalıyız. Çünkü bu kapasiteye sahip takımlara karşı oynadığınızda, maçı kazanmak için alt alta yazdığınız tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor. Ve tabii ki taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi 40 dakika boyunca müthiş desteklerini bekliyoruz. Böylece birlikte mücadele edebilir, keyif alabilir ve sonunda birlikte kutlayabiliriz."



DOĞUŞ: "HER GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ"



Doğuş Özdemiroğlu ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:



"Kendi evimizde ve seyircimiz önünde çok önemli bir maça çıkacağız. Sezon sonundaki sıralamamız için evimizde alacağımız her galibiyet bizim için çok önemli. AS Monaco gibi çok güçlü bir takıma karşı da kendi oyunumuzu oynayıp seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz."